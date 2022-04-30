Применение химического оружия – признак слабости, страха и неадекватности

Конечно, отношение к законам и международным нормам со стороны Кремля всегда было пренебрежительным, часто переходящим к полному игнорированию. Что говорить хотя бы о том, что развязывание Путиным войны против Украины полностью подпадает под 353 статью Уголовного кодекса РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». И в данном случае не помогает даже то, что российский диктатор называет войну «специальной операцией». В официальном комментарии к ст.353 Уголовного кодекса говорится следующее:

«Ведение агрессивной войны означает осуществление военных операций против другого государства с применением всех или отдельных видов вооружения или военной техники. Эти действия могут выражаться: а) во вторжении или нападении на территорию другого суверенного государства или в военной оккупации территории другого независимого государства полностью или частично; б) в бомбардировке городов, населенных пунктов, народно-хозяйственных объектов и оборонительных сооружений или в применении любого вида оружия против вооруженных сил и военной техники на территории другого государства; в) в блокаде портов или берегов другого государства; г) в нападении на военно-морские и военно-воздушные флоты другого государства; д) в применении вооруженных сил, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством; е) в нарушении условий, оговоренных в подписанном соглашении.»

Неправда ли, описано четко все то, что совершил Путин и его кремлевская клика. Черным по белому. В их же законах. И им на это плевать. Поэтому мы не можем знать где именно находится грань правового нигилизма правящего в Москве режима и существует ли эта грань вообще.

11 апреля 2022 станет еще одной вехой русско-украинской войны. В этот день российские захватчики использовали ядовитые вещества против защитников Мариуполя и мирных жителей. Применив оружие массового поражения, Россия окончательно поставила себя вне всякого закона.

Учитывая то, что химоружие (предположительно зарин) было использовано в малых дозах, можно сказать о том, что российские оккупационные войска решили протестировать международное общественное мнение и реакцию цивилизованного мира на этот факт. Кроме того, производится классическое смещение «окна Овертона» из немыслимого в возможное. И выбор объекта распыления – не случаен. Мариуполь находится в полном окружении захватчиков и не может идти речи ни о каком допуске международных экспертов для снятия образцов с целью установления факта применения газа. Однако, кроме заявлений защитников города, есть и другие косвенные подтверждения применения отравляющих веществ. 11 апреля так называемый «пресс-секретарь народной милиции ДНР» Эдуард Басурин успел заявить, что с защитниками Мариуполя на территории «Азовстали» «должны разобраться химические войска». Сейчас, по сообщениям источников, Басурин арестован сотрудниками ФСБ и вывезен в неизвестном направлении.

Вторым фактом является назначение командующим российских войск Александра Дворникова, которого уже несколько лет называют «сирийским мясником». Он провел в Сирии во главе российской группировки меньше года – с сентября 2015 года по июль 2016 года. Пребывание Дворникова запомнилось массированными бомбардировками стратегической авиацией мирных кварталов и применением ядовитых веществ. Путин тогда наградил генерала-убийцу званием Героя России. Дворников возглавил российскую группировку в Украине, которая не сумела добиться никакого заметного успеха за 6 недель войны. И, очевидно, ему выдан карт-бланш на любые бесчинства, лишь бы добиться хоть какого-то успеха и восстановить реноме «великой армии». Применение ядовитых веществ, по мнению Кремля, должно сломать волю к сопротивлению защитников Мариуполя и запугать мирных жителей, которые, как мы видим, не прекращают борьбу даже во временно оккупированных городах Украины.

Все это происходит именно потому, что, как оказалось, российская армия ни на что не способна на поле боя, если воюет с соблюдением правил и обычаев ведения войны. Не надо, безусловно, преуменьшать возможности российско-фашистской орды. Но, совершенно очевидно, что руководство РФ переоценило свои возможности, видимо, попавшись на собственную пропаганду о непобедимости и «аналогов-нетности» отечественной техники, среди которой мы так и не увидели современных образцов, типа легендарной телевизионной звезды – «Арматы». Поэтому поменялась тактика, и агрессоры начали ковровые бомбардировки городов неуправляемыми боеприпасами, разрушение гражданской инфраструктуры, массовые убийства мирного населения и применение отравляющих веществ.

Не сложно предположить, что в условиях, когда срываются планы, солдаты оккупантов массово отказываются воевать, а украинские защитники наносят болезненные для самолюбия тирана удары, вроде уничтожения флагмана Черноморского флота, градус психопатии руководства Кремля будет нарастать и они будут идти на все новые преступления и подлости. Украина должна быть готова к этому и по каждому факту привлекать международное сообщество к расследованию военных преступлений с целью выдвижения официального обвинения преступникам в международном трибунале после окончательной победы над империей зла.