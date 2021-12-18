Прикрываясь миротворческой целью, РФ вводит войска в ОРДЛО

09:29 12 Декабрь Киев, Украина

Выставляя себя этаким миротворцем, Кремль путается, как всегда, в собственных высказываниях. То Россия не вмешивается в войну на Донбассе, так как это внутренний конфликт Украины, то вдруг начинает угрожать Украине "ответом" на некие "провокации" на Донбассе.

Так, на днях начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов прямо заявил, что использование "Джавелинов" и беспилотников на востоке Украины ведут "к резким и опасным шагам", которые будут пресекаться. Кем? Да опять же мирно сосредоточенными у границ Украины вооруженными силами России.

А тут, как на грех, на территории ОРДЛО силами ОБСЕ были обнаружены 235 единиц военной техники. При этом явно российская техника находилась не на российской территории и грубо нарушала линию отвода и места хранения вооружения. И насчитывала в своем составе эта «шахтерская» техника, по данным СММ ОБСЕ, РССЗО БМ-21 Град, САУ 2С1, гаубицы, минометы, противотанковые пушки МТ-12 Рапира, танки Т-64 и Т-72, ЗРК 9К35 Стрела-10. А в самом городе Луганске зафиксировано продвижение четырех БТР.

Все эти передвижения говорят лишь об активной подготовке России на чужой территории к последующей эскалации военного напряжения.

Объединенные силы ВСУ по-прежнему продолжают выполнять свою роль по защите рубежей страны и контролировать опасную ситуацию.