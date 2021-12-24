Прикарпатье: уволены чиновники с двойным гражданством

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех чиновников на двойном гражданстве, которые были допущены к информации с ограниченным доступом.
Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, обнаружен паспорт гражданина одной из европейских стран у заместителя директора департамента ОГА. Иностранное гражданство имел и чиновник Главного управления Госгеокадастра в Ивано-Франковской области.
С паспортом гражданки соседней страны ЕС оказалась чиновница, работа которой была связана с использованием данных информационных систем и электронных реестров регионального управления Пенсионного фонда.
Этих чиновников уволили. Верховный суд Украины подтвердил законность их увольнения с госслужбы.
В СБУ напомнили, что в соответствии с Законом Украины О государственной службе, в случае установления факта наличия у госслужащего иностранного гражданства, он подлежит увольнению в трехдневный срок.
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