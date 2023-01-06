Пригожин хочет захватить Бахмут из-за местных шахт - США

12:52 06 января Киев, Украина

"Одержимость" россии и основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, считают в Белом Доме.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.

"В Бахмуте находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км, а также крупное гипсовое месторождение", - говорится в сообщении.

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, участвующих в войне, более 4 тысяч убиты и около 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибли только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.

Отметим, что ЧВК "Вагнера" уже действовали подобным образом в ЦАР, Мали, Судане и других странах, где прежде всего стремились получить под контроль добывающие предприятия в регионах.