Пригожин хочет захватить Бахмут из-за местных шахт - США

12:52 06 января Киев, Украина

"Одержимость" россии и основателя ЧВК "Вагнера" евгения пригожина Бахмутом обусловлена денежными мотивами, считают в Белом Доме.
 
Об этом заявил официальный представитель Белого дома, передает Reuters.
"В Бахмуте находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км, а также крупное гипсовое месторождение", - говорится в сообщении.
По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, участвующих в войне, более 4 тысяч убиты и около 10 тысяч ранены. Более тысячи наемников погибли только в боях за Бахмут с конца ноября по начало декабря прошлого года, сообщил представитель Белого дома.
 
Отметим, что ЧВК "Вагнера" уже действовали подобным образом в ЦАР, Мали, Судане и других странах, где прежде всего стремились получить под контроль добывающие предприятия в регионах.