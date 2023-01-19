Пригожин все более агрессивно критикует российское правительство — ISW

Основатель и спонсор частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин прибегает к все более агрессивной критике минобороны россии и администрации президента, выступая против запрета на ношение бород для российских военных и использование смартфонов и планшетов.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что пригожин выступил в защиту российских солдат, не соблюдающих стандарты ухода за собой, отметив, что бороды являются обычным явлением для многих мусульманских и православных бойцов, и утверждал, что использование солдатами смартфонов и планшетов необходимо для современной войны.
Институт подчеркивает, что заявление пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к мо рф и продвижение пригожина как лицо российской "специальной военной операции" в Украине. При этом комментарии пригожина отражают "ковбойский подход" к войне, не подходящий для создания и поддержки эффективной крупномасштабной и дисциплинированной современной армии, считают аналитики.
Кроме того, пригожин прямо атаковал администрацию президента россии владимира путина, намекнув, что некоторые работающие там чиновники являются предателями, которые хотят, чтобы россия проиграла войну в Украине. Институт изучения войны назвал это "одной из самых смелых атак пригожина на кремль сегодня".
В частности, 10 января игорь гиркин намекнул, что поддержит отстранение президента россии владимира путина от должности, напоминает ISW. При этом путин решил пока не наказывать его за подобные высказывания.
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