Пригожин все более агрессивно критикует российское правительство — ISW

09:34 19 января Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Основатель и спонсор частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин прибегает к все более агрессивной критике минобороны россии и администрации президента, выступая против запрета на ношение бород для российских военных и использование смартфонов и планшетов.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Финансист группы "Вагнер" евгений пригожин становится все более наглым в своих словесных нападках на минобороны россии. Пригожин раскритиковал новые правила минобороны для российских военнослужащих в Украине, которые ограничивают использование некоторых личных электронных устройств в зонах боевых действий и устанавливают более суровые требования к стандартам", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что пригожин выступил в защиту российских солдат, не соблюдающих стандарты ухода за собой, отметив, что бороды являются обычным явлением для многих мусульманских и православных бойцов, и утверждал, что использование солдатами смартфонов и планшетов необходимо для современной войны.

"Пригожин заявил, что "война — время активных и смелых, а не чисто выбритых, сдавших телефоны на склад". Далее пригожин подверг критике отдельных чиновников минобороны россии, которые должны "развиваться вместе с развитием современной войны, учиться эффективно убивать врага и захватывать территории", а не "зачесывать всех под свои нелепые правила, принципы и капризы", - пишет ISW.

Институт подчеркивает, что заявление пригожина было последним из нескольких, направленных на подрыв доверия к мо рф и продвижение пригожина как лицо российской "специальной военной операции" в Украине. При этом комментарии пригожина отражают "ковбойский подход" к войне, не подходящий для создания и поддержки эффективной крупномасштабной и дисциплинированной современной армии, считают аналитики.



Кроме того, пригожин прямо атаковал администрацию президента россии владимира путина, намекнув, что некоторые работающие там чиновники являются предателями, которые хотят, чтобы россия проиграла войну в Украине. Институт изучения войны назвал это "одной из самых смелых атак пригожина на кремль сегодня".

"Пригожин и другие видные российские националисты, такие как игорь гиркин , бывший командир российских боевиков и известный критический голос в информационном пространстве российских блогеров, открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где некоторые лица могут критиковать путина и высшие эшелоны власти россии без видимого возмездия", – отмечается в публикации.

В частности, 10 января игорь гиркин намекнул, что поддержит отстранение президента россии владимира путина от должности, напоминает ISW. При этом путин решил пока не наказывать его за подобные высказывания.