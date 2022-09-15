Пригожин собирает «элиту» вагнера по тюрьмам. Видео

В сети появилось видео с выступлением «повара путина» Евгения Пригожина перед заключенными одной из колоний, которым предлагается отправится воевать в Украину, вместо того чтобы отбывать заслуженное наказание.
Видео снято в ИК-6 Йошкар-Олы.
На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы
По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, — 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. «Условно» максимальный возраст — 50 лет.
Пригожин говорит о том, что все желающие должны пройти собеседование и выполнить несколько тестов. Также, по его словам, особое внимание будет уделяться тем, кто отбывает срок по наркотическим и сексуальным статьям — первых будут проверять на полиграфе. Через полгода службы, утверждает Пригожин, заключенных ждет помилование и отправка домой.
Главный «грех», по словам Пригожина, — это дезертирство.
Главный «грех», по словам Пригожина, — это дезертирство.
Еще один «грех» — мародерство. Под мародерством Пригожин подразумевает, в том числе, сексуальные контакты с «местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, кем угодно».
Примечательно, что Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК Вагнера. Так, он сообщает, что «у него в ЧВК» есть боевые самолеты, РСЗО и танки. Также он упоминает, что после службы в Украине есть опция остаться в ЧВК Вагнера. Погибших обещают хоронить в их родных городах на аллеях героев или у часовни ЧВК в Горячем Ключе.
Рассказал Пригожин и о первых завербованных заключенных.
В связи с этим есть два вопроса:
1. Как там с кадрами у "второй армии мира"?
2. Что насчёт запрета на деятельность ЧВК в рамках статьи 359 УК рф ?
1. Как там с кадрами у "второй армии мира"?
2. Что насчёт запрета на деятельность ЧВК в рамках статьи 359 УК рф ?
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