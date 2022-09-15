Пригожин собирает «элиту» вагнера по тюрьмам. Видео

07:32 15 сентября Киев, Украина

В сети появилось видео с выступлением «повара путина» Евгения Пригожина перед заключенными одной из колоний, которым предлагается отправится воевать в Украину, вместо того чтобы отбывать заслуженное наказание.

Видео снято в ИК-6 Йошкар-Олы.

На опубликованных кадрах он стоит перед строем заключенных и рассказывает им про условия службы

«Мне нужны только штурмовики. <…> Те, кто двигаются вперед, те, кто самые борзые, они выживают лучше. Те, кто дают заднюю, не понимают, что им делать, попадают в задницу», — говорит «повар путина».

По словам Пригожина, минимальный возраст для отправки на войну в Украину, — 22 года. Однако, если соискатель моложе, то проблему можно решить запиской от родственников о том, что они не против его службы. «Условно» максимальный возраст — 50 лет.

Пригожин говорит о том, что все желающие должны пройти собеседование и выполнить несколько тестов. Также, по его словам, особое внимание будет уделяться тем, кто отбывает срок по наркотическим и сексуальным статьям — первых будут проверять на полиграфе. Через полгода службы, утверждает Пригожин, заключенных ждет помилование и отправка домой.



Главный «грех», по словам Пригожина, — это дезертирство.

«Никто не дает заднюю, никто не отступает, никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться при сдаче в плен, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. <…> Тем, кто приезжает и в первый день говорит: „Куда-то я не туда попал“, мы делаем отметку „дезертир“, и после этого следует расстрел», - заявил Пригожин.

Еще один «грех» — мародерство. Под мародерством Пригожин подразумевает, в том числе, сексуальные контакты с «местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, кем угодно».



Примечательно, что Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК Вагнера. Так, он сообщает, что «у него в ЧВК» есть боевые самолеты, РСЗО и танки. Также он упоминает, что после службы в Украине есть опция остаться в ЧВК Вагнера. Погибших обещают хоронить в их родных городах на аллеях героев или у часовни ЧВК в Горячем Ключе.

Рассказал Пригожин и о первых завербованных заключенных.

«Первые заключенные, которые воевали со мной, — это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭЦ. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив, зашли в окопы противника, вырезали его ножами, трое погибших, семеро раненых. Среди погибших одному было 52 года, из них отсижена тридцатка, погиб геройски», - рассказал «повар путина»

В связи с этим есть два вопроса:

1. Как там с кадрами у "второй армии мира"?

2. Что насчёт запрета на деятельность ЧВК в рамках статьи 359 УК рф ?