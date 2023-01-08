Пригожин рассказал, ради чего россияне гибнут под Бахмутом

09:15 08 января Киев, Украина

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, объяснил, почему его бойцы уже который месяц пытаются захватить город Бахмут Донецкой области. Как сообщает пресс-служба главаря "вагнеровцев", Пригожин заявил, что Бахмут – это "центральная точка Восточного фронта и серьезный логистический центр".

"Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым относится, прежде всего, разделение города на несколько частей водными преградами. Второй особенностью является то, что пригород Бахмута – это комплекс населенных пунктов, которые создают единую систему обороны. Третье – это уникальный ландшафт: овраги и высоты, являющиеся природными тоннелями", – говорится в сообщении.

При этом "вишенкой на торте" сторонник путина назвал систему Соледарских и Бахмутских шахт, которые фактически являются "сетью подземных городов". Он отметил, что в этой сети на глубине 80-100 метров могут располагаться не только люди, но и перемещаться танки и БМП. Кроме того, по его данным, там хранятся запасы оружия времен Первой мировой войны.

Напомним, несколькими днями ранее в Белом доме заявили, что "одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами". Пригожин хочет получить крупнейшее соляное месторождение Европы.