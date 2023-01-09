Пригожин пытается легализовать группу "Вагнера" ​​в россии - ISW

14:21 09 января Киев, Украина

Основатель частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин , возможно, пытается финансово использовать украинские природные ресурсы вокруг Бахмута и использует войну в Украине, чтобы связать свои военные силы с российскими региональными чиновниками.

Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны (ISW).



По словам аналитиков, неназванный чиновник Белого дома заявил, что США считают, что пригожин стремится добывать соль и гипс из шахт в Бахмуте с целью получения денежной выгоды.



В ISW напомнили, что 7 января пригожин пытался оправдать важность шахт вокруг Бахмута и Соледара, которые российские войска пытались захватить у украинских защитников, заявив, что у этих шахт "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных городов".



Пригожин добавил, что эти шахты могут размещать личный состав и военную технику на глубине от 80 до 100 метров и утверждал, что эти шахты снабжены оружием времен Первой мировой войны.

"Заявления пригожина, вероятно, попытка объяснить медленные темпы продвижения вагнеровцев вокруг Бахмута, но также может быть попыткой частично объяснить многомесячную и дорогостоящую решимость установить контроль над территорией", — отметили в Институте.

По словам аналитиков, бывший российский офицер и милблогер раскритиковал пригожина и российское командование, заявив, что даже если российские силы и "Вагнер" захватят Соледар, пригожин и российские военные проиграют в стратегическом плане из-за того, что бросят свои лучшие силы в изнурительную битву.

"Пригожин также продолжает публично объединяться с избранными российскими губернаторами, пытаясь увеличить свое влияние и продвигать свои личные интересы в россии в отличие от чистой победы в войне", — отметили в ISW.

По словам аналитиков, губернатор Курской области Роман Старовойт 8 января посетил полигон "Вагнер" для "народного ополчения" Курской области и, как сообщается, во время своего визита тренировался вместе с пригожиным и "настоящими мужчинами".