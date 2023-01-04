Пригожин переводит ответственность за неудачи под Бахмутом на российское минобороны — ISW

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается переложить неудачи российских вооруженных формирований при попытках взятия Бахмута Донецкой области в министерство обороны россии.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, российское государственное СМИ "РИА Новости" расширило интервью с Пригожиным от 31 декабря, в котором тот заявил, что силы "группы Вагнера" в Бахмуте не могут прорвать украинскую оборону города. В частности, Пригожин заявил, что наступательные операции "вагнеровцев" в Бахмуте истощают силы, поскольку каждый дом в Бахмуте - это "крепость", что у украинцев оборонительные рубежи каждые 10 метров, и что российские войска должны очищать дом за домом.
По мнению аналитиков, Пригожин, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить в неудаче "группы Вагнера" в попытках захватить Бахмут российское Министерство обороны или российскую промышленную базу. При этом ранее солдаты "группы Вагнера" в видеообращении, которое ISW считает срежиссированным, сообщили Пригожину, что им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и 100-миллиметровых снарядов.
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