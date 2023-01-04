Пригожин переводит ответственность за неудачи под Бахмутом на российское минобороны — ISW

09:53 04 января Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается переложить неудачи российских вооруженных формирований при попытках взятия Бахмута Донецкой области в министерство обороны россии.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Финансист "Группы Вагнера" Евгений Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса в Бахмуте, частично поддержав оценку ISW о том, что российские силы в Бахмуте достигли кульминации", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, российское государственное СМИ "РИА Новости" расширило интервью с Пригожиным от 31 декабря, в котором тот заявил, что силы "группы Вагнера" в Бахмуте не могут прорвать украинскую оборону города. В частности, Пригожин заявил, что наступательные операции "вагнеровцев" в Бахмуте истощают силы, поскольку каждый дом в Бахмуте - это "крепость", что у украинцев оборонительные рубежи каждые 10 метров, и что российские войска должны очищать дом за домом.

"Это — существенный перегиб для Пригожина, и он впервые представил силы "Вагнера" в Бахмуте как не приносящие фактически никаких успехов. Пригожин ранее заявлял в октябре 2022 года, что действующие в районе Бахмута силы Вагнера продвигаются на 100– 200 метров в день", - отметили в ISW.

По мнению аналитиков, Пригожин, вероятно, создает информационные условия, чтобы обвинить в неудаче "группы Вагнера" в попытках захватить Бахмут российское Министерство обороны или российскую промышленную базу. При этом ранее солдаты "группы Вагнера" в видеообращении, которое ISW считает срежиссированным, сообщили Пригожину, что им не удалось прорвать позиции украинских войск в Бахмуте из-за нехватки бронетехники, боеприпасов и 100-миллиметровых снарядов.