Приговор Киевского суда по Крыму до сих пор не вступил в силу

12:25 13 Август Киев, Украина

Согласно поданной апелляционной жалобе, дело экс-представителя Путина, передано для рассмотрения в вышестоящую инстанцию. Это означает, что заочный приговор Святошинского райсуда Киева, вынесенный в отношении Олега Белавенцева, до сих пор не вступил в силу.

Напомним! В марте 2019 года бывший представитель президента России в аннексированном Крыму Олег Белавенцев заочно был приговорен к 13 годам лишения.

Киевский апелляционный суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу, поданную защитой подсудимого.

Апелляционное производство было открыто Киевским апелляционным судом 3 мая 2019 года, однако до сих пор не рассмотрено. Следующее заседание по этому делу запланировано на 29 сентября 2020 года.

Адвокатом Ольга Хатнюк, которая в расписании судебных заседаний на сайте «Судебная власть Украины» указана стороной защиты по данному делу, сообщила, что уже не является защитником Белавенцева, поскольку прекратила сотрудничество с Центром предоставления бесплатной правовой помощи. В Едином судебном реестре отсутствует постановление, которым бы суд назначил нового защитника Белавенцеву.

По информации издания, 8 августа 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении 18 высокопоставленным российским чиновникам, в том числе Белавенцеву в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, финансировании терроризма и развязывании войны.

Согласно материалам приговора, в марте 2014 года Белавенцев, представляясь уполномоченным президента России, подстрекал украинских военных к государственной измене – переходу на сторону России, сдаче оружия и боеприпасов. Во время судебного разбирательства были допрошены украинские моряки, которые подтвердили выдвинутые Белавенцеву обвинения.