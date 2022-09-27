Прифронтовые зоны Украины обеспечат дровами и топливом - Кабмин

Прилегающие территории к зоне проведения военных действий, на период отопительного сезона обеспечат дровами и топливом. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook.
Таким образом, военные администрации Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей обеспечат местное население топливом на период отопительного сезона.
Субвенции планируется распределять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложений.
Проект реализуют в пределах расходов, предусмотренных Минреинтеграции в объеме 562,5 млн грн.
Субвенции планируется распределять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложений.
Проект реализуют в пределах расходов, предусмотренных Минреинтеграции в объеме 562,5 млн грн.
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