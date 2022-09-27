Прифронтовые зоны Украины обеспечат дровами и топливом - Кабмин

19:19 27 сентября Киев, Украина

Прилегающие территории к зоне проведения военных действий, на период отопительного сезона обеспечат дровами и топливом. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook.

"На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей бесплатной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Расходы на закупку и доставку древесины областным военным администрациям компенсируют путем перераспределения субвенции из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Таким образом, военные администрации Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Черниговской областей обеспечат местное население топливом на период отопительного сезона.



Субвенции планируется распределять пропорционально, согласно предоставленным областными военными администрациями предложений.



Проект реализуют в пределах расходов, предусмотренных Минреинтеграции в объеме 562,5 млн грн.