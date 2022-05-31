Приднестровье может использоваться рф как плацдарм для осуществления удара по Украине
10:43 31 мая Киев, Украина
Cпецслужбы рф используют территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики для активной подрывной работы против Украины.
"Приднестровье как плацдарм для удара по Украине или дестабилизации — подходит. Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению каких-либо вероятных провокаций или ударов", — сказал он.
Комментируя возможность нападения на Украину с территории Приднестровья, Енин подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, однако не переоценивать те или иные риски и угрозы.
"Я имел возможность наблюдать военный потенциал Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно ", - заявил замминистра.
В то же время, Енин заявил, что российские спецслужбы используют территории Приднестровья для активной подрывной работы против Украины.
"И на это не нужно закрывать глаза и сегодня", - отметил он.
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