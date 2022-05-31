Приднестровье может использоваться рф как плацдарм для осуществления удара по Украине

10:43 31 мая Киев, Украина

Cпецслужбы рф используют территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики для активной подрывной работы против Украины.

Об этом заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин

"Приднестровье как плацдарм для удара по Украине или дестабилизации — подходит. Конечно, подобная подготовка не проходит мимо наших разведок и мы также соответственно реагируем для сдерживания и противодействия возникновению каких-либо вероятных провокаций или ударов", — сказал он.

Комментируя возможность нападения на Украину с территории Приднестровья, Енин подчеркнул, что необходимо исходить из худшего возможного сценария, однако не переоценивать те или иные риски и угрозы.

"Я имел возможность наблюдать военный потенциал Приднестровья лет 12-15 назад, когда работал в посольстве Украины в Молдове, и еще тогда он был не на достаточно должном уровне. Считать, что сейчас он пережил процессы качественного восстановления или улучшения, было бы ошибочно ", - заявил замминистра.

В то же время, Енин заявил, что российские спецслужбы используют территории Приднестровья для активной подрывной работы против Украины.