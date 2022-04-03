При необходимости Польша готова разместить ядерное оружие США

11:19 03 апреля Киев, Украина

В трудное военное время Польша показала себя верным другом Украины, оказала помощь и приютила беженцев. Для обеспечения сдерживающей силы против России Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил он.

По его словам, в настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться". Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.

Ранее сообщалось, что посольство Украины проводит переговоры с правительством Польши о полном закрытии границы с Беларусью.