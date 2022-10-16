При наступлении из беларуси враг получит отпор сразу на границе - МВД
20:50 12 октября Киев, Украина
В случае реального вторжения врага с беларуси получит отпор непосредственно на границе.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября.
"Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с территории беларуси - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе", - отметил он
По его словам, в настоящее время Украина готова к возможному вторжению с севера намного лучше, чем в июне этого же года.
Чиновник также подчеркнул, что минирование является лишь оборонительной мерой.
"Минирование - это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет оказан, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", - объяснил Бондаренко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии