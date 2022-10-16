При наступлении из беларуси враг получит отпор сразу на границе - МВД

20:50 12 октября Киев, Украина

В случае реального вторжения врага с беларуси получит отпор непосредственно на границе.



Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко во время брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября.

"Логика действий Украины является вынужденно оборонительной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и осуществления обстрелов – иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высокие (в случае вторжения с территории беларуси - ред), а отпор будет дан непосредственно на границе", - отметил он

По его словам, в настоящее время Украина готова к возможному вторжению с севера намного лучше, чем в июне этого же года.



Чиновник также подчеркнул, что минирование является лишь оборонительной мерой.