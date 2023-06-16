Президенты Украины и Румынии укрепляют сотрудничество и поддержку на пути в ЕС

18:21 01 июня Киев, Украина





Согласно сообщению пресс-службы главы государства, лидеры также подписали совместную декларацию.



В ходе встречи, Президент Зеленский выразил свою признательность румынскому народу за проявленную солидарность с Украиной и особо выразил благодарность Президенту Йоханнису за его личный вклад в поддержку страны и усиление ее обороноспособности.



Было подчеркнуто важное значение, которое Президент Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Молдове, где была обсуждена необходимость усиления санкционного давления на россию и поддержки Украины в ее стремлении присоединиться к Европейскому союзу и НАТО.Согласно сообщению пресс-службы главы государства, лидеры также подписали совместную декларацию.В ходе встречи, Президент Зеленский выразил свою признательность румынскому народу за проявленную солидарность с Украиной и особо выразил благодарность Президенту Йоханнису за его личный вклад в поддержку страны и усиление ее обороноспособности.Было подчеркнуто важное значение, которое Румыния придает предоставлению временного убежища украинским гражданам, вынужденным покинуть свои дома в результате развернувшейся агрессивной войны, развязанной россией.

Лидеры также обсудили дальнейшие шаги, направленные на помощь Украине со стороны Румынии в борьбе с российским вторжением, включая усиление международной санкционной политики и привлечение россии к ответственности за военные преступления, совершенные на территории Украины.



Важность наращивания поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО была особо отмечена в ходе переговоров. Согласно данным Официальной пресс-службы, подписание декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины главами двух государств является важным шагом, предшествующим июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, как подчеркнул Президент Зеленский.



Встреча также уделила особое внимание вопросу реализации формулы мира, как основы для обеспечения устойчивого и справедливого мира на континенте и восстановления мирового порядка.

Во время переговоров лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, включая торговлю, логистику и гуманитарное сотрудничество. Полный текст декларации президентов доступен на официальном сайте главы Украинского государства.



В документе подчеркивается готовность Украины и Румынии провести двусторонние консультации по вопросам международных гарантий безопасности Украины в период до присоединения к НАТО на основе Киевского договора о безопасности от 13 сентября 2022 года.



Румыния также поддерживает стремление Украины стать членом НАТО, как только будут выполнены соответствующие условия.