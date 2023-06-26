Президенты Украины и Израиля обсудили вызовы безопасности из-за агрессии РФ

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, находящимся с официальным визитом в Украине.
Стороны обсудили вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной в связи с войной на востоке и оккупацией Россией Крыма, а также резолюцию ООН по правам человека в оккупированном РФ украинском Крыму.
Об этом глава государства рассказал во время совместной с израильским коллегой встречи со СМИ в Киеве.
В то же время он заверил, что Израиль является "большим другом" и партнером Украины в регионе Ближнего Востока как с точки зрения политики и безопасности, так и с торгово-экономической точки зрения.
Кроме того, в ходе встречи Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Израилем резолюции ООН по правам человека в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму.
Кроме того, в ходе встречи Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Израилем резолюции ООН по правам человека в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму.
Глава государства считает символичным то факт, что свой первый государственный визит в должности Президента Израиля Ицхак Герцог совершил именно в Украину.
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