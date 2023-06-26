Президенты Украины и Израиля обсудили вызовы безопасности из-за агрессии РФ

18:34 05 октября Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, находящимся с официальным визитом в Украине.

Стороны обсудили вызовы безопасности, которые стоят перед Украиной в связи с войной на востоке и оккупацией Россией Крыма, а также резолюцию ООН по правам человека в оккупированном РФ украинском Крыму.

Об этом глава государства рассказал во время совместной с израильским коллегой встречи со СМИ в Киеве.

"В ходе переговоров мы обсудили отдельные аспекты ситуации на Ближнем Востоке, а также вызовы безопасности, которые сейчас встали перед Украиной в связи с продолжающейся войной на востоке нашей страны - на Донбассе и на временно оккупированном российской агрессией нашем украинском полуострове Крым", - отметил Зеленский.

В то же время он заверил, что Израиль является "большим другом" и партнером Украины в регионе Ближнего Востока как с точки зрения политики и безопасности, так и с торгово-экономической точки зрения.



Кроме того, в ходе встречи Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Израилем резолюции ООН по правам человека в оккупированном Российской Федерацией украинском Крыму.

«Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться в дальнейшем. В частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи обновленную резолюцию относительно ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова», - сказал Зеленский.

Глава государства считает символичным то факт, что свой первый государственный визит в должности Президента Израиля Ицхак Герцог совершил именно в Украину.