Президенты Украины, Грузии и Молдовы дали старт формату «Ассоциированного трио»

19:10 19 июля Киев, Украина

С целью укрепления трехстороннего сотрудничества и процветающего европейского будущего главы Ассоциированного трио приняли декларацию.





Документ подписали Президенты Украины, Молдовы и Грузии по итогам форума в Батуми в понедельник, 19 июля, приняли декларацию Ассоциированного трио. Она опубликована на сайте Офиса президента.





"Мы, главы государств Грузии, Республики



Отношения между ассоциированными партнерами и Европейским Союзом базируются на общих ценностях, на которых построен ЕС, - демократии, уважении прав человека и основных свобод и верховенства права. Мы остаемся преданными соблюдению этих ценностей и продвижению их в наших отношениях на международной арене.



Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС.



Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономического и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.



Полный текст декларации:"Мы, главы государств Грузии, Республики Молдова и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между нашими странами относительно европейской интеграции и подтвердить свои обязательства сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего Грузии, Молдовы и Украины.Отношения между ассоциированными партнерами и Европейским Союзом базируются на общих ценностях, на которых построен ЕС, - демократии, уважении прав человека и основных свобод и верховенства права. Мы остаемся преданными соблюдению этих ценностей и продвижению их в наших отношениях на международной арене.Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС.Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом являются ключевыми дорожными картами реформ, и продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономического и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Европейским Союзом.

Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

Мы договорились продолжать сотрудничество с институтами ЕС по реализации на практике всех возможностей и потенциала, предусмотренных положениями соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, предусматривающие постепенную интеграцию во внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено соглашениями и не только, где существующий уровень экономической интеграции позволяет дальнейшее согласование политик и регуляторное сближение. В то же время соглашения об ассоциации должны оставаться гибкими инструментами, которые следует обновлять, когда и где это необходимо, для учета развития нормативно-правовой базы и экономического развития, как это предусмотрено в соглашениях.



Мы будем работать над определением конкретных приоритетов в сферах общего интереса для усиления политического диалога и продвижения экономической и отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.





Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку Восточного партнерства, основанного на общей собственности, взаимных обязательствах и принципах дифференциации и инклюзивности, которое предоставило всем своим партнерам инструменты для укрепления демократии, поддержки экономического развития и продвижения европейской интеграции в соответствии с их интересами, амбициями и возможностями. Мы будем сотрудничать с другими заинтересованными партнерами и институтами ЕС, с тем чтобы Восточное партнерство выработало стратегическую и перспективную повестку дня и оставалось сильной и эффективной политикой, которая отражает потребности, амбиции и стремление каждого партнера, способствует европейской интеграции партнеров, предоставляет соответствующие инструменты для достижения их целей и способствует миру и процветанию в регионе в целом. В этой связи мы приветствуем предложение ЕС по экономическому и инвестиционного плана Восточного партнерства, а также десяти основных целей и флагманских инициатив. Мы ожидаем обсуждения этих предложения с ЕС как часть всесторонней повестки дня для приближения Восточных партнеров в ЕС. В то же время мы повторяем свои ожидания по установлению амбициозных долгосрочных целей Восточного партнерства и усиление его стратегического видения. В этом контексте мы считаем, что Саммит Восточного партнерства в декабре должен придать новый политический и стратегический толчок для инициативы, и остаемся готовыми активно привлекаться, чтобы сделать его успешным и ориентированным на результаты.

Признавая важное значение помощи ЕС для реализации амбициозной и комплексной повестки дня европейских реформ, мы будем работать над обеспечением лучшего применения механизмов и инструментов помощи ЕС, в первую очередь инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI), в том числе путем поиска доступа к альтернативным фондам и ресурсам, которые имеются в распоряжении ЕС, на основе принципа обусловленности.



Мы будем стремиться сотрудничать с различными региональными инициативами с участием стран - членов ЕС, дополнять наши усилия, в том числе в сфере конективности, зеленого и цифрового перехода и циркулярной экономики. В этом свете мы обработаем возможности сотрудничества с Инициативой Триморья как шаг к достижению целей ЕС по конективности и практической увязки наших государств с ЕС.



Мы будем тесно сотрудничать, чтобы повысить нашу устойчивость для лучшего реагирования на вызовы региональной и европейской безопасности. Мы стремимся сотрудничать с Европейским Союзом в сфере общей политики безопасности и обороны (СПБО), в том числе по противодействию гибридным угрозам, усиление киберстойкости, борьбы с дезинформацией, развития платформ сотрудничества с соответствующими ведомствами и службами ЕС. Мы будем продолжать участвовать в миссиях и операциях в рамках СПБО и делать свой вклад в усилия ЕС для обеспечения мира и стабильности в мире.



Мы надеемся на углубление сотрудничества между нашими государствами и черноморскими партнерами с целью обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Мы напоминаем о Выводах Совета ЕС от 17 июня 2019 года, подтверждающие неизменную приверженность ЕС содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе Черного моря. Мы разделяем беспокойство ЕС относительно вызовов безопасности в регионе Черного моря, подтверждая, что соблюдение международного права, включая принципы независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, в том числе свободы судоходства, является ключевым для безопасности и сотрудничества в регионе Черного моря. Мы будем совместно привлекать наших черноморских партнеров для содействия устойчивому развитию региона, а также для того, чтобы в полной мере использовать возможности, которые предоставляет Черное море, для более широкого и безопасного сообщения между Европой и Азией.



Мы выражаем свою благодарность за твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Грузии, Республики Молдова и Украины, в том числе путем имплементации соответствующих ограничительных мер, где это необходимо. В связи с этим мы приветствовали подтверждение пяти руководящих принципов ЕС об отношениях ЕС - РФ; мы готовы усилить наше сотрудничество с ЕС по укреплению устойчивости и борьбы с гибридными угрозами. Мы также приветствуем расширение роли и привлечения ЕС к поиску путей мирного решения конфликтов и их имплементации, направленных на восстановление территориальной целостности наших государств.



Понятно, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом. Мы готовы разработать вместе с ЕС пути мирного урегулирования конфликтов и обеспечить длительный мир, стабильность и безопасность в регионе, в том числе путем усиления роли и привлечения ЕС.



В этом контексте мы отметили выводы Европейского совета от 24 июня 2021 года, в которых лидеры ЕС выразили необходимость дальнейшего углубления и активизации политических, экономических и человеческих связей и сотрудничества с Восточными партнерами с целью повышения их устойчивости, а также признали европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.



Вступление в Европейский Союз - это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор. Мы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Европейским Союзом. Поддержаны крепкой волей наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств".