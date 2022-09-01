Президенты США и Украины проведут телефонные переговоры

07:57 25 августа Киев, Украина

25 августа украинский лидер и президент США проведут телефонные переговоры.

 
Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

По словам представителя Белого дома, у Вашингтона есть информация о подготовке россией "фиктивных референдумов" в оккупированных регионах Украины. Как указано, они могут состояться "в течение нескольких дней".

Речь идет о захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецке и Луганске на востоке Украины, уточнил Кирби.

Он информировал также, что США известно о предстоящем манипулировании оккупантов результатами голосования и призвал бороться с дезинформацией.
 
"Соединенные Штаты и международное сообщество ясно дали понять, что любые попытки установить контроль над суверенной территорией Украины не будут считаться законными. ", - подчеркнул координатор.