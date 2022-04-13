Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня посетят Киев

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.
"Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа.
Планируется, что в Украине президенты встретятся с Владимиром Зеленским
В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.
"Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа.
Планируется, что в Украине президенты встретятся с Владимиром Зеленским
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