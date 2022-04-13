Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня посетят Киев

09:34 13 апреля Киев, Украина

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев.
 
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.

"Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа.

Планируется, что в Украине президенты встретятся с Владимиром Зеленским