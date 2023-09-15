Президенты Польши и Украины встретятся в Нью-Йорке для обсуждения импорта зерна

11:54 15 сентября Киев, Украина

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил планируемую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Нью-Йорке, США.

Об этом сообщила канцелярия Дуды в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 15 сентября.

Важной темой обсуждения на встрече станет вопрос импорта украинского зерна, исходя из того, что Варшава решила продлить запрет на его импорт после 15 сентября.

Сам Дуда, высказываясь в интервью польскому изданию PAP, подчеркнул важность отстаивания интересов Польши в вопросе импорта и продажи зерна.
 
"Продажа украинского зерна в Польше абсолютно не соответствует нашим интересам и интересам наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок, и мы намерены это сделать, при этом пытаясь помочь Украине",- он заявил.