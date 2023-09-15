Президенты Польши и Украины встретятся в Нью-Йорке для обсуждения импорта зерна

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил планируемую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в Нью-Йорке, США.
Об этом сообщила канцелярия Дуды в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 15 сентября.
Важной темой обсуждения на встрече станет вопрос импорта украинского зерна, исходя из того, что Варшава решила продлить запрет на его импорт после 15 сентября.
Сам Дуда, высказываясь в интервью польскому изданию PAP, подчеркнул важность отстаивания интересов Польши в вопросе импорта и продажи зерна.
Об этом сообщила канцелярия Дуды в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 15 сентября.
Важной темой обсуждения на встрече станет вопрос импорта украинского зерна, исходя из того, что Варшава решила продлить запрет на его импорт после 15 сентября.
Сам Дуда, высказываясь в интервью польскому изданию PAP, подчеркнул важность отстаивания интересов Польши в вопросе импорта и продажи зерна.
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