Президент подписал закон о совершенствовании предоставления господдержки сельхозпроизводителям

Глава Украины Владимир Зеленский подписал, принятый 1 июля Верховной Радой, закон о совершенствовании предоставления господдержки сельхозпроизводителям.
Об этом сообщается на сайте главы государства в четверг, 22 июля.
В частности, закон №1601-IХ О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой предусматривает:
В частности, закон №1601-IХ О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой предусматривает:
- обеспечение финансовой стабильности производителям при неблагоприятных погодных условиях, содействие увеличению застрахованных сельскохозяйственных угодий и расширению рынка страхования такой продукции;
- увеличение ставки налога на доход по договорам страхования с/х продукции на 0,5% с целью последующего направления этих средств на поддержку страхования указанной продукции;
- предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования их продукции, а также требования к участникам рынка, которым может предоставляться такая помощь.
Кроме этого, законом определяются объекты страхования, страховые продукты, риски и случаи страхования с государственной поддержкой.
Отмечено, что размер частичного возмещения аграриям страховых платежей установлен на уровне до 60%.
В то же время указано, что конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности государственного бюджета.
Также документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Отмечено, что размер частичного возмещения аграриям страховых платежей установлен на уровне до 60%.
В то же время указано, что конкретный размер компенсации определяется с учетом возможности государственного бюджета.
Также документ отменяет положение о страховании сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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