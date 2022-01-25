Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, которого называют лоббистом Кремля

Главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избрали представителя от Нидерландов Тини Кокса, он получил 164 голоса.
Новый президент ПАСЕ известен рядом заявлений в оправдание российской агрессии против Украины. Так, в 2014 году, когда он возглавлял левое крыло ассамблеи, то говорил, что жители Донбасса якобы "смотрят на Россию как на альтернативу" из-за "внутренних проблем Украины".
Также, Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в ПАСЕ, благодаря чему она вернулась в зал 2019 года. Россию лишили права голоса в 2014-м, после незаконной аннексии Крыма. В знак протеста против этих санкций Москва начала шантаж и два года не платила свой взнос в Совет Европы, что повлекло за собой финансовый кризис в организации.
Журналисты называют Кокса "открытым агентом Кремля и эффективным лоббистом интересов РФ в ассамблее".
После победы Кокса воспоминаниями о встрече с ним поделился в фейсбуке бывший заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов: «Это максимально негативная для Украины фигура, открыто поддерживающая антиукраинские позиции. Он мне в глаза говорил, что Ассоциация с ЕС не в интересах украинского народа и потому он ее не поддерживает!
Новый президент ПАСЕ известен рядом заявлений в оправдание российской агрессии против Украины. Так, в 2014 году, когда он возглавлял левое крыло ассамблеи, то говорил, что жители Донбасса якобы "смотрят на Россию как на альтернативу" из-за "внутренних проблем Украины".
Также, Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в ПАСЕ, благодаря чему она вернулась в зал 2019 года. Россию лишили права голоса в 2014-м, после незаконной аннексии Крыма. В знак протеста против этих санкций Москва начала шантаж и два года не платила свой взнос в Совет Европы, что повлекло за собой финансовый кризис в организации.
Журналисты называют Кокса "открытым агентом Кремля и эффективным лоббистом интересов РФ в ассамблее".
После победы Кокса воспоминаниями о встрече с ним поделился в фейсбуке бывший заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов: «Это максимально негативная для Украины фигура, открыто поддерживающая антиукраинские позиции. Он мне в глаза говорил, что Ассоциация с ЕС не в интересах украинского народа и потому он ее не поддерживает!
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