Президент хочет внести изменения в закон «Об основах национального сопротивления» 

17:46 30 июля Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Денисом Шмыгалем задачу - за 2 месяца подать в Раду предложения о внесении изменений в Закон о нацсопротивлении.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что соответствующее письмо Президент направил руководителю правительства 30 июля.



В письме отмечается, что парламент 16 июля принял Закон Украины «Об основах национального сопротивления», который в целом поддержал и подписал Президент.



Однако, как отмечает глава государства, при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли ряд предложений.

«Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков», - отметил в письме Зеленский.

В частности, речь идет о предоставлении Кабинету Министров полномочий по определению порядков запрета проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций и тому подобного; изъятию у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи; изъятию у предприятий, учреждений, организаций учебной и боевой техники и тому подобного. Также предусмотрено предоставление военному командованию права отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных Законом Украины «О правовом режиме военного положения».



Кроме того, Закон «Об основах национального сопротивления» содержит положения относительно нераспространения действия Закона «Об административных услугах» на отношения по сертификации инструкторов, которые привлекаются к подготовке военных частей (подразделений) территориальной обороны Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины и подготовке населения к участию в движении национального сопротивления, а также включения аккредитованных общественных объединений в субъекты, на которые распространяются гарантии социальной и правовой защиты, предусмотренные Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».