Президент Эстонии стала всемирным защитником прав женщин и детей

28 июня президент Эстонии Керсти Кальюлайд была назначена всемирным защитником прав женщин и детей, срок ее полномочий в этой области составит два года. Данное назначение было выдано генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Об этом сообщила пресс-служба президента Эстонии.
После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".
После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".
Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.
В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.
В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.
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