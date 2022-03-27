Президент Эстонии стала всемирным защитником прав женщин и детей

09:20 29 июня Киев, Украина

28 июня президент Эстонии Керсти Кальюлайд была назначена всемирным защитником прав женщин и детей, срок ее полномочий в этой области составит два года. Данное назначение было выдано генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.





После встречи президент Эстонии и генсек Об этом сообщила пресс-служба президента Эстонии.После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей".

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое в своем роде назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она в настоящее время является.



В ходе беседы стороны коснулись также вопроса снижения негативного влияния коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.