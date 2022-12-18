Президент Зеленский заявил о перспективе освобождения Крыма

15:52 18 декабря Киев, Украина

Военная операция по освобождению временно оккупированного Крыма от российских захватчиков пока не началась. Но готовность и желание это сделать уже зародились в мыслях украинцев, что очень важно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, обнародованном в воскресенье, 18 декабря.

"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому. Не просто на словах Крым – это Украина. Надо быть готовыми и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", – заявил президент.

Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский ответил: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".

Также украинский лидер заявил, что если президент россии владимир путин захочет применить ядерное оружие – он его применит, несмотря на то, какие шаги будет делать Украина.

"Если путин решит в какой-то момент применять ядерное оружие, это не зависит от того, хочет ли Зеленский забрать назад наш Крым", – сказал президент.

Он подчеркнул, что здесь вопрос не в море и это не связано с шагами Украины.

"Путин, если хочет применить ядерное оружие – он его применит. Так же, как он обещал Макрону, Меркель, что не будет полномасштабного вторжения в Украину, передайте Зеленскому, США, я (путин – ред.) просто хочу, чтобы мы договорились о Донбассе, минске и т.д. Просто нельзя верить людям, которые что-то говорят, а действуют так, как решили лично они", – заявил Зеленский. Президент отметил, что "путин – это не тот человек, который прямо что-то делает". "Он действует так, как выгодно ему", – добавил глава государства.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты готовятся к высадке украинского десанта в Крыму.