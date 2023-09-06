Президент Зеленский выразил благодарность за финподдержку от Боснии и Герцеговины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и члена президиума этого государства Дениса Бечировича за предоставление Украине финансовой поддержки в условиях полномасштабной российской агрессии.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Встреча Зеленского с боснийскими чиновниками состоялась в Киеве в День Государственного Флага Украины. Глава государства поблагодарил собеседников за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие в саммите международной Крымской платформы.
Зеленский также выразил благодарность Боснии и Герцеговине за поддержку резолюций по территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности в рамках ООН.
Он обсудил с представителями президиума Боснии и Герцеговины перспективы по усилению взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что Украину и Боснию и Герцеговину объединяет общая цель - членство в Европейском Союзе.
Президент выразил надежду, что Босния и Герцеговина найдет возможность присоединиться к практической реализации Украинской формулы мира.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Встреча Зеленского с боснийскими чиновниками состоялась в Киеве в День Государственного Флага Украины. Глава государства поблагодарил собеседников за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за участие в саммите международной Крымской платформы.
Зеленский также выразил благодарность Боснии и Герцеговине за поддержку резолюций по территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности в рамках ООН.
Он обсудил с представителями президиума Боснии и Герцеговины перспективы по усилению взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что Украину и Боснию и Герцеговину объединяет общая цель - членство в Европейском Союзе.
Президент выразил надежду, что Босния и Герцеговина найдет возможность присоединиться к практической реализации Украинской формулы мира.
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