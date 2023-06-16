Президент Зеленский уволил главу Гостомельской военной администрации

Президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении главы Гостомельской поселковой военной администрации, Сергея Борисюка, в соответствии с распоряжением №100 от 8 июня.
/>Документ указывает на увольнение Сергея Львовича Борисюка с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации в Бучанском районе Киевской области.
Ранее, 5 июня, Бюро экономической безопасности обнародовало информацию о раскрытии схемы присвоения бюджетных средств высокопоставленными чиновниками Гостомельской поселковой военной администрации.
По данным сообщений, сотрудники Гостомельской поселковой военной администрации с 2022 по 2023 годы заключили несколько контрактов на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, возникших вследствие боевых действий. Эти контракты были заключены с компаниями, находившимися под их контролем, по завышенным ценам.
Согласно данным Бюро экономической безопасности, деньги, полученные преступным путем, были перечислены на счета фиктивных предприятий, офисы которых располагались в Виннице, после чего эти средства были выведены наличными.
Предварительные оценки свидетельствуют о причиненном государству ущербе, который превышает 5 миллионов гривен.
/>Документ указывает на увольнение Сергея Львовича Борисюка с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации в Бучанском районе Киевской области.
Ранее, 5 июня, Бюро экономической безопасности обнародовало информацию о раскрытии схемы присвоения бюджетных средств высокопоставленными чиновниками Гостомельской поселковой военной администрации.
По данным сообщений, сотрудники Гостомельской поселковой военной администрации с 2022 по 2023 годы заключили несколько контрактов на проведение работ по устранению аварий в жилом фонде, возникших вследствие боевых действий. Эти контракты были заключены с компаниями, находившимися под их контролем, по завышенным ценам.
Согласно данным Бюро экономической безопасности, деньги, полученные преступным путем, были перечислены на счета фиктивных предприятий, офисы которых располагались в Виннице, после чего эти средства были выведены наличными.
Предварительные оценки свидетельствуют о причиненном государству ущербе, который превышает 5 миллионов гривен.
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