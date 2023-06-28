Президент Зеленский: Украина не примет замороженный конфликт

18:11 28 июня Киев, Украина

Украина непреклонно отвергает все варианты замороженного конфликта, заявил Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде, посвященного Дню Конституции.

"Любая форма замороженного конфликта в действительности означает войну. Война, которая неизбежно вновь разгорится. Вопрос только в том, когда это произойдет и сколько жизней унесет. Поэтому настоящий мир должен быть основан на честности. Украинская Формула мира именно такой мир предусматривает, и она обладает универсальной ценностью. Украина никогда не примет ни одного варианта замороженного конфликта. Ни одного", - подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что Украина стремится помочь всем народам мира, которые ищут настоящего справедливого мира, и Формула мира будет способствовать этой цели.