Президент Зеленский: Украина не примет замороженный конфликт
18:11 28 июня Киев, Украина
Украина
непреклонно отвергает все варианты замороженного конфликта, заявил Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде, посвященного Дню Конституции.
"Любая форма замороженного конфликта в действительности означает войну. Война, которая неизбежно вновь разгорится. Вопрос только в том, когда это произойдет и сколько жизней унесет. Поэтому настоящий мир должен быть основан на честности. Украинская Формула мира именно такой мир предусматривает, и она обладает универсальной ценностью. Украина никогда не примет ни одного варианта замороженного конфликта. Ни одного", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина стремится помочь всем народам мира, которые ищут настоящего справедливого мира, и Формула мира будет способствовать этой цели.
"Россия рассматривает своих соседей как подчиненных и врагов. Однако очевидно, что сторона мира на нашей стороне. Очевидно, что Украина укрепляет и будет укреплять все альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили Евросоюз, и наше присутствие придает ЕС новую силу, которой он никогда ранее не обладал", - добавил Президент.
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