Президент Зеленский: россия ослабла, а ее агрессия связана с концом эпохи империй

18:27 19 мая Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский высказал свою точку зрения на современную россию, утверждая, что она ослабла, и ее агрессивное поведение связано с осознанием того, что эпоха империй осталась в прошлом.

В своем выступлении на саммите Лиги арабских государств 19 мая, Зеленский заявил: "Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность не проистекает из силы, а из осознания того, что эпоха империй ушла в прошлое. Ведь время свободных и независимых наций никогда не истечет, и Украина является примером этого".

Зеленский призвал арабские страны к прямому сотрудничеству с Украиной и предложил им присоединиться к пунктам Формулы мира.

"Ваши люди уже видели, что украинцы являются народом мира. В 2021 году мы сделали приоритетом открытость Украины для ваших народов. Ваши туристы могли насладиться весной в Киеве и величием Карпатских гор. Я верю, что однажды ваш народ вернется к нам и увидит Крым, свободный от российской оккупации",- подчеркнул он.

Президент также напомнил, что Украина традиционно поставляет арабским странам пшеницу и другие сельскохозяйственные продукты.