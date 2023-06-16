Президент Зеленский: россия ослабла, а ее агрессия связана с концом эпохи империй
18:27 19 мая Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский
высказал свою точку зрения на современную россию, утверждая, что она ослабла, и ее агрессивное поведение связано с осознанием того, что эпоха империй осталась в прошлом.
В своем выступлении на саммите Лиги арабских государств 19 мая, Зеленский заявил: "Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность не проистекает из силы, а из осознания того, что эпоха империй ушла в прошлое. Ведь время свободных и независимых наций никогда не истечет, и Украина является примером этого".
Зеленский призвал арабские страны к прямому сотрудничеству с Украиной и предложил им присоединиться к пунктам Формулы мира.
"Ваши люди уже видели, что украинцы являются народом мира. В 2021 году мы сделали приоритетом открытость Украины для ваших народов. Ваши туристы могли насладиться весной в Киеве и величием Карпатских гор. Я верю, что однажды ваш народ вернется к нам и увидит Крым, свободный от российской оккупации",- подчеркнул он.
Президент также напомнил, что Украина традиционно поставляет арабским странам пшеницу и другие сельскохозяйственные продукты.
"Мы рады были приветствовать инвестиции арабских стран, включая инвестиции Катара в портовую инфраструктуру",- добавил он.
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