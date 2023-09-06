Президент Зеленский посетил украинских бойцов в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский провел важный визит к украинским бойцам в Донецкой области, подтверждает официальный сайт президента.
"В рамках своей рабочей поездки в Донецкую область, лично посетил штабы бригад, активно участвующих в наступательных операциях в области, принадлежащей оперативно-тактической группировке "Соледар", - говорится в официальном сообщении.
В рамках этого визита, президент Зеленский осмотрел командные пункты следующих бригад: 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая почетно носит имя кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады, также именованной в честь кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады, названной в честь генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и наконец 24-й отдельной механизированной бригады, прославляющей имя короля Даниила.
Глава государства также подробно ознакомился с оперативной обстановкой на территориях, покрываемых деятельностью вышеуказанных бригад, и получил доклады о применении разнообразного вооружения.
В процессе общения с командиром и солдатами, президент Зеленский обсудил некоторые насущные вопросы, стоящие перед украинской армией. На официальном портале президента было подчеркнуто, что военные передали главе государства свои потребности в боеприпасах, вооружении, а также в современных фронтовых системах ПВО и беспилотных летательных аппаратах различных типов.
Кроме того, с участием руководителей бригад были проведены насыщенные обсуждения на темы улучшения обучения солдат, сержантов и офицеров, упрощения бюрократических процедур в армии, особенно в контексте формирования и комплектации воинских подразделений. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования функционирования территориальных центров комплектования и системы социальной поддержки, а также процесса военно-медицинских комиссий.
Завершив визит, президент предоставил ряд практичных предложений и решений, направленных на решение выявленных проблем. Важным моментом стало обсуждение вопросов, связанных с повышением мотивации военнослужащих и расширением возможностей командиров в руководстве личным составом.
"В рамках своей рабочей поездки в Донецкую область, лично посетил штабы бригад, активно участвующих в наступательных операциях в области, принадлежащей оперативно-тактической группировке "Соледар", - говорится в официальном сообщении.
В рамках этого визита, президент Зеленский осмотрел командные пункты следующих бригад: 5-й отдельной штурмовой бригады, 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая почетно носит имя кошевого атамана Костя Гордиенко, 92-й отдельной механизированной бригады, также именованной в честь кошевого атамана Ивана Сирко, 26-й артиллерийской бригады, названной в честь генерал-хорунжего Романа Дашкевича, 3-й отдельной штурмовой бригады и наконец 24-й отдельной механизированной бригады, прославляющей имя короля Даниила.
Глава государства также подробно ознакомился с оперативной обстановкой на территориях, покрываемых деятельностью вышеуказанных бригад, и получил доклады о применении разнообразного вооружения.
В процессе общения с командиром и солдатами, президент Зеленский обсудил некоторые насущные вопросы, стоящие перед украинской армией. На официальном портале президента было подчеркнуто, что военные передали главе государства свои потребности в боеприпасах, вооружении, а также в современных фронтовых системах ПВО и беспилотных летательных аппаратах различных типов.
Кроме того, с участием руководителей бригад были проведены насыщенные обсуждения на темы улучшения обучения солдат, сержантов и офицеров, упрощения бюрократических процедур в армии, особенно в контексте формирования и комплектации воинских подразделений. Также были рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования функционирования территориальных центров комплектования и системы социальной поддержки, а также процесса военно-медицинских комиссий.
Завершив визит, президент предоставил ряд практичных предложений и решений, направленных на решение выявленных проблем. Важным моментом стало обсуждение вопросов, связанных с повышением мотивации военнослужащих и расширением возможностей командиров в руководстве личным составом.
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