Президент Зеленский: оккупанты готовы открыть огонь по украинским спасателям

09:49 08 июня Киев, Украина





Зеленский отметил, что процесс спасения людей из оккупированной части Херсонской области является чрезвычайно трудным. Российские террористы активно открывают огонь по украинским спасателям. Если украинские силы предпримут попытку эвакуации людей с временно оккупированного левобережья Херсонщины, то их будут расстреливать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский Зеленский отметил, что процесс спасения людей из оккупированной части Херсонской области является чрезвычайно трудным. Российские террористы активно открывают огонь по украинским спасателям.

Из-за этого гибнут люди и животные, а из-под затопленных домов свидетели наблюдают, как утонувшие предметы плывут мимо.

"Если наши силы попытаются спасти людей, оккупанты будут наносить им выстрелы издалека. Как только наши спасатели приступят к выполнению своей миссии, их будут расстреливать", - подчеркнул украинский президент.

Глава государства добавил, что окончательные последствия этой трагедии станут ясными только после нескольких дней, когда уровень воды немного снизится.