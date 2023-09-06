Президент Зеленский обсудил оборону Украины на селекторном совещании

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросам обороны Украины.
Об этом он сообщил в Телеграмме.
На совещании обсуждались вопросы поставок техники и боеприпасов Силам обороны Украины, темпы собственного производства, тактические и стратегические планы противника, состояние его ВПК, подготовка энергосистемы и ПВО к зиме, а также вопросы ликвидации последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуации жителей Купянского района, помощь пострадавшим и строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.
Президент Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно Украине.
Об этом он сообщил в Телеграмме.
На совещании обсуждались вопросы поставок техники и боеприпасов Силам обороны Украины, темпы собственного производства, тактические и стратегические планы противника, состояние его ВПК, подготовка энергосистемы и ПВО к зиме, а также вопросы ликвидации последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуации жителей Купянского района, помощь пострадавшим и строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.
Президент Зеленский отметил, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах было именно то, что нужно Украине.
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