Президент Зеленский обратился к украинцам и поздравил с Днем Соборности

10:08 22 января Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский 22 января в День Соборности опубликовал обращение к украинцам. В частности, глава государства заверил в победе в войне против россии.

"Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Наша Украина единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единая", - сказал президент в видео, обнародованном на Facebook-странице.

Глава государства отметил, что у каждого из нас больше нет чужих городов, сел, улиц, потому что каждый регион защищает другой регион.

"Каждый город родной. Каждое село родное. Каждая улица - родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы родились и где росли, говорим сегодня: я защищу мою Украину. Мою соборную. Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мое Приднепровье, мой Донбасс, мою Галичину, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не "ваш", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы всё защищают вместе, а значит, вместе и победят.

"И звуки победы услышит вся Украина... Моя Украина. Наша Украина ... Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная. С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборимые!" - поздравил Зеленский украинцев.

Как сообщалось, сегодня Украина отмечает День Соборности. Праздник был официально учрежден в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого Украинского государства.