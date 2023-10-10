Президент Зеленский начал официальный визит в Румынию

12:50 10 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом и об этом сообщил через свой аккаунт в Twitter.

"Я прибыл в Бухарест, Румынию, для переговоров с (президентом) Клаусом Йоханнисом и укрепления наших добрососедских отношений", - написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в рамках визита будут обсуждены различные аспекты сотрудничества, включая сферу безопасности, развитие авиационных и других коалиций, усиление противовоздушной обороны Украины, архитектуру безопасности в Черном море и отношения с партнерами.



В дополнение к этому Зеленский выразил признательность Румынии за поддержку, которая способствует укреплению государства Украина, и отметил, что сотрудничество между двумя странами способствует стабильности не только в регионе, но и во всем мире.



Он также подчеркнул, что Румыния - это друг Украины, который оказывал поддержку в трудные моменты и продолжает укреплять отношения между странами.