Президент Зеленский на саммите Крымской платформы: успехи в вопросе возвращения Крыма

12:50 24 октября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский, выступая на втором парламентском саммите Крымской платформы в Праге, подчеркнул, что Украинские вооруженные силы добиваются определенных успехов в вопросе возвращения временно оккупированного Крыма, несмотря на отсутствие окончательного результата.



В своем видеообращении, Зеленский уточнил, что среди достижений можно выделить следующие моменты:

Российский Черноморский флот больше не может оперировать в западной части Черного моря и постепенно покидает Крым.

Для российских войск отсутствует безопасная база и надежный логистический маршрут в Крыму и на оккупированных участках Черноморского и Азовского побережья.

Проукраинские настроения в Крыму становятся более открытыми, даже при продолжающейся оккупации этой территории. Местные жители осознают, что россия уйдет, и ожидают возвращения Украины.

Украина смогла вернуть Черное море к роли ключевой артерии безопасности, которая влияет на глобальную продовольственную стабильность.

Президент подчеркнул, что, несмотря на отсутствие полного огневого контроля над Крымом и его прибрежными водами, Украина уверена в достижении этой цели со временем.