Президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал в Киев с «африканским мирным планом»

09:21 16 июня Киев, Украина

Сегодня, 16 июня, в рамках так называемой африканской миротворческой миссии по урегулированию войны между Украиной и рф, Зеленский встретится в Киеве с лидерами африканских стран.
 
Об этом сообщает представительство президента  Южно-Африканской Республики (ЮАР).
 
В качестве члена Африканской миротворческой миссии в украинскую столицу прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, который ощутил на себе неблагоприятные экономические последствия войны.
"Человеческие и негативные экономические последствия и напряжение, возникающие в результате войны между Украиной и россией, являются серьезной ситуацией, которая влияет на всех нас во взаимосвязанном мире", - сказал Сирил Рамафоса накануне миссии.
Глава ЮАР прибыл на железнодорожный вокзал в поселке Немешаево Киевской области. Президента встретил специальный представитель
Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.
После Украины африканские лидеры отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня проведут разговор с лидером рф владимиром путиным.
 
Что известно об «африканском мирном плане» 
 
Как сообщают журналисты Reuters, которым удалось ознакомиться с черновиком так называемого «африканского мирного плана», в проекте документа перечисляется ряд мер, которые могли бы быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Эти меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из беларуси, приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест путина и ослабление санкций против рф. Кроме того, список включает «безусловную сделку по зерну и удобрениям».