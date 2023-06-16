Президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал в Киев с «африканским мирным планом»

09:21 16 июня Киев, Украина

Сегодня, 16 июня, в рамках так называемой африканской миротворческой миссии по урегулированию войны между Украиной и рф, Зеленский встретится в Киеве с лидерами африканских стран.

Об этом сообщает представительство президента Южно-Африканской Республики (ЮАР)

В качестве члена Африканской миротворческой миссии в украинскую столицу прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. В состав Миссии входят лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго-Браззавиля, Египта, Сенегала и Уганды как представители континента, который ощутил на себе неблагоприятные экономические последствия войны.

"Человеческие и негативные экономические последствия и напряжение, возникающие в результате войны между Украиной и россией, являются серьезной ситуацией, которая влияет на всех нас во взаимосвязанном мире", - сказал Сирил Рамафоса накануне миссии.

Глава ЮАР прибыл на железнодорожный вокзал в поселке Немешаево Киевской области. Президента встретил специальный представитель

Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) June 16, 2023

После Украины африканские лидеры отправятся в Санкт-Петербург, где 17 июня проведут разговор с лидером рф владимиром путиным.

Что известно об «африканском мирном плане»

Как сообщают журналисты Reuters, которым удалось ознакомиться с черновиком так называемого «африканского мирного плана», в проекте документа перечисляется ряд мер, которые могли бы быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.



Эти меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из беларуси, приостановку действия ордера Международного уголовного суда на арест путина и ослабление санкций против рф. Кроме того, список включает «безусловную сделку по зерну и удобрениям».