Президент ввел в действие решение СНБО по санкциям в отношении контрабандистов

08:11 22 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 13 украинских контрабандистов и 95 юридических лиц.

Указ опубликован на сайте главы государства в среду, 21 апреля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указано в документе.

Отметим, что список лиц, против которых введены персональные ограничительные меры, пополнился еще одним именем. В него попал бизнесмен Араик Амирханян.



Теперь перечень выглядит таким образом:

Куршутов Сеяр Османович; Черепинский Александр Ефимович; Кукоба Эдуард Яковлевич; Доронин Олег Владимирович; Мелконян Тигран Сасуникович; Полуситок Владимир Михайлович; Аминев Денис Марселович; Сердюк Сергей Павлович; Грибанов Михаил Александрович; Попов Андрей Юрьевич; Богданов Олег Валерьевич; Дворак Юрий Николаевич; Амирханян Араик Хачикович.