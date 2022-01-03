Президент ввел в действие решение СНБО по санкциям в отношении контрабандистов

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 13 украинских контрабандистов и 95 юридических лиц.
Указ опубликован на сайте главы государства в среду, 21 апреля.
Отметим, что список лиц, против которых введены персональные ограничительные меры, пополнился еще одним именем. В него попал бизнесмен Араик Амирханян.
Теперь перечень выглядит таким образом:
Теперь перечень выглядит таким образом:
- Куршутов Сеяр Османович;
- Черепинский Александр Ефимович;
- Кукоба Эдуард Яковлевич;
- Доронин Олег Владимирович;
- Мелконян Тигран Сасуникович;
- Полуситок Владимир Михайлович;
- Аминев Денис Марселович;
- Сердюк Сергей Павлович;
- Грибанов Михаил Александрович;
- Попов Андрей Юрьевич;
- Богданов Олег Валерьевич;
- Дворак Юрий Николаевич;
- Амирханян Араик Хачикович.
Также под санкции попали 95 компаний - две российские (строительные компании из Московской области), остальные украинские.
Указ уже вступил в силу.
Указ уже вступил в силу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии