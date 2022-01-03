Президент ввел в действие решение СНБО по санкциям в отношении контрабандистов

08:11 22 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 13 украинских контрабандистов и 95 юридических лиц.
 
Указ опубликован на сайте главы государства в среду, 21 апреля.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - указано в документе.
Отметим, что список лиц, против которых введены персональные ограничительные меры, пополнился еще одним именем. В него попал бизнесмен Араик Амирханян.

Теперь перечень выглядит таким образом:
  1. Куршутов Сеяр Османович;
  2. Черепинский Александр Ефимович;
  3. Кукоба Эдуард Яковлевич;
  4. Доронин Олег Владимирович;
  5. Мелконян Тигран Сасуникович;
  6. Полуситок Владимир Михайлович;
  7. Аминев Денис Марселович;
  8. Сердюк Сергей Павлович;
  9. Грибанов Михаил Александрович;
  10. Попов Андрей Юрьевич;
  11. Богданов Олег Валерьевич;
  12. Дворак Юрий Николаевич;
  13. Амирханян Араик Хачикович.
Также под санкции попали 95 компаний - две российские (строительные компании из Московской области), остальные украинские.

Указ уже вступил в силу.