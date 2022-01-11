Президент ввел в действие решение СНБО о поддержке децентрализации власти

Владимир Зеленский указом № 180/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается также, что контроль за исполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложен на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
В приложении к указу отмечается:
- Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
- Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;
- также данным ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика.
Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным громадам земельных участков, принадлежащих расформированным громадам.
Кроме этого ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных громад.
В приложении к указу отмечается:
- Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;
- Министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;
- также данным ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица - налогоплательщика.
Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным громадам земельных участков, принадлежащих расформированным громадам.
Кроме этого ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных громад.
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