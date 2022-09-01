Президент Владимир Зеленский призвал мир реагировать на ядерный шантаж россии

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий россии произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень - ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел Большой семерки - они четко понимают, что россия ответственна за этот ядерный кризис", - сказал Зеленский.