Президент Владимир Зеленский призвал мир реагировать на ядерный шантаж россии
07:19 16 августа Киев, Украина
Украинский лидер призвал мир реагировать на ядерный шантаж россии новыми жесткими санкциями.
Об этом в понедельник, 15 августа, президент Владимир Зеленский
сказал в вечернем видеообращении.
Зеленский заявил, что россия не прекращает свои шантажистские действия на Запорожской АЭС, продолжает обстрелы, а прямо на объектах станции россияне хранят боеприпасы и технику, потому "де-факто станция заминирована".
"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий россии произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень - ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел Большой семерки - они четко понимают, что россия ответственна за этот ядерный кризис", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что единственный способ избежать катастрофы - вернуть станцию под управление Украиной.
"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий…. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проигрывает. Проигрывает террористам…. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - заявил президент.
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