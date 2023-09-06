Президент Венгрии прибыла на Закарпатье: подготовка к саммиту Крымской платформы

Президент Венгрии Каталин Новак прибыла в Закарпатскую область утром 22 августа. Визит президента был запланирован заранее и является частью подготовки к третьему Международному саммиту Крымской платформы.
Об этом сообщила Закарпатская ОГА.
Новак встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района. На встречах обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.
Речь шла, в частности, о гуманитарной помощи, поддержке украинских беженцев и вынужденных переселенцев на Закарпатье, летнем отдыхе для украинских детей в Венгрии и тому подобном.
Также Новак планирует встретиться с представителями церкви, пообщаться с семьей одного из этнических венгров, погибшего, защищая Украину, и детьми многодетных семей.
После этого она отправится в Киев.
Об этом сообщила Закарпатская ОГА.
Новак встретилась с руководством областной военной администрации, облсовета, Берегово и района. На встречах обсудили результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, в том числе и тех проектов, которые начали после начала полномасштабной войны.
Речь шла, в частности, о гуманитарной помощи, поддержке украинских беженцев и вынужденных переселенцев на Закарпатье, летнем отдыхе для украинских детей в Венгрии и тому подобном.
Также Новак планирует встретиться с представителями церкви, пообщаться с семьей одного из этнических венгров, погибшего, защищая Украину, и детьми многодетных семей.
После этого она отправится в Киев.
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