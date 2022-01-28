Президент утвердил годовую программу вступления Украины в НАТО

16:49 11 Май Киев, Украина

Для продуктивной интеграции Украины в НАТО и в соответствии с Конституцией Украины, Владимир Зеленский подписал указ О годовой национальной программе Украина - НАТО на 2021 год.

Соответствующий указ №189/2021 опубликован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организации Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина - НАТО, и в соответствии с пунктами 1, 3 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год", - говорится в документе.

Согласно указа, Кабинет министров в 20-дневный срок должен утвердить меры по выполнению программы и показатели эффективности. Также правительство должно регулярно информировать граждан о ходе и результатах выполнения программы.



Годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 – это системный документ, который содержит описание реформ по соответствующим направлениям. Национальная программа также определяет стратегические цели, приоритетные задачи, необходимые для обеспечения эффективной планомерной реализации закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украина в НАТО.



Особое внимание в программе уделено вопросам углубления взаимодействия с Альянсом в рамках полученного Украиной в прошлом году статуса партнера расширенных возможностей.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.