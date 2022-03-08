Президент Украины Зеленский: будущее континента решаем мы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу и мировому сообществу в видеообращении.
"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается – станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы." - говорит Зеленский.
Президент Украины в случае не прекращения вторжения России, требует введения нового пакета санкций, "бойкот русского экспорта", в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России.
"Российские оккупанты держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других городов и поселков, которые оккупанту удалось захватить. Временно. Пока не получат наказание. А они получат. Наши вооруженные силы знают, как это делать. Враг уставший. Деморализован.
Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам необходимую силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Быстрее." - говорит Зеленский.
Правительство Украины начало работу над восстановлением экономики страны. Так создан специальный пакет помощи для предпринимателей. ФЛПы первой и второй группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды Вооруженных Сил и терробороны.
"Нас миллионы. А это миллионы способов сражаться за свое будущее. За наше государство. За нашу свободу. За наш национальный флаг. Желто-голубой. Не триколор. Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение Под желто-голубым мы побеждали на Олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе и в Антарктиде. Под нашим национальным флагом наши спасатели, пожарные, миротворцы, медики приходили на помощь Турции и Греции, Израиля и Грузии, Афганистана и Черногории, Индии и Италии, Конго и многим другим странам. Что мы никогда не делали под этим флагом – не нападали на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали мирных людей других народов. Мы и террор – это разные вселенные." - говориться в выступлении президента Украины.
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