Президент Украины завтра встретится с главой Турции

17:36 09 Апрель Киев, Украина

Завтра, 10 апреля, Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом, где запланирована встреча с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание ряда важных двусторонних документов.
 
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.