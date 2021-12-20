Президент Украины завтра встретится с главой Турции

Завтра, 10 апреля, Владимир Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом, где запланирована встреча с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание ряда важных двусторонних документов.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Также сообщается, что под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Кроме того, во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов.
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