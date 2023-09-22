Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Канаду с неанонсированным визитом, как сообщается в официальном заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.
Офис премьер-министра Канады официально объявил о прибытии президента Украины и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между двумя странами. Целью этой совместной работы является укрепление связей между Украиной и Канадой, а также поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной безопасности и сопротивлению жестокому и необоснованному вторжению россии. Канада гарантирует, что будет оказывать поддержку Украине по мере необходимости.
Планируется, что в ходе визита в Оттаву, Джастин Трюдо и Владимир Зеленский проведут встречу, на которой подтвердят поддержку Канады в области военного, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития Украины. Стороны также подпишут соглашение, направленное на дальнейшее укрепление экономических связей между двуми странами.
Президент Зеленский также планирует выступить с речью перед парламентом.
После этого лидеры отправятся в Торонто, где встретятся с представителями канадского бизнеса с целью стимулирования инвестиций частного сектора в будущее Украины.
Завершит визит мероприятие с участием украинско-канадской общины.
Офис премьер-министра Трюдо подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину вместе со своими союзниками и партнерами и усилит экономическое давление на россию до тех пор, пока не будут уважены территориальная целостность и суверенитет Украины. Канада признала важность поддержки Украины в ее стремлении защищать свободу, независимость и демократию.
Офис премьер-министра Канады официально объявил о прибытии президента Украины и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между двумя странами. Целью этой совместной работы является укрепление связей между Украиной и Канадой, а также поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной безопасности и сопротивлению жестокому и необоснованному вторжению россии. Канада гарантирует, что будет оказывать поддержку Украине по мере необходимости.
Планируется, что в ходе визита в Оттаву, Джастин Трюдо и Владимир Зеленский проведут встречу, на которой подтвердят поддержку Канады в области военного, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития Украины. Стороны также подпишут соглашение, направленное на дальнейшее укрепление экономических связей между двуми странами.
Президент Зеленский также планирует выступить с речью перед парламентом.
После этого лидеры отправятся в Торонто, где встретятся с представителями канадского бизнеса с целью стимулирования инвестиций частного сектора в будущее Украины.
Завершит визит мероприятие с участием украинско-канадской общины.
Офис премьер-министра Трюдо подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину вместе со своими союзниками и партнерами и усилит экономическое давление на россию до тех пор, пока не будут уважены территориальная целостность и суверенитет Украины. Канада признала важность поддержки Украины в ее стремлении защищать свободу, независимость и демократию.
President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUa, welcome to Canada. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/NDVoDef5qI— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 22, 2023
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