Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Канаду

09:50 22 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Канаду с неанонсированным визитом, как сообщается в официальном заявлении премьер-министра Джастина Трюдо.

Офис премьер-министра Канады официально объявил о прибытии президента Украины и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между двумя странами. Целью этой совместной работы является укрепление связей между Украиной и Канадой, а также поддержка Украины в ее усилиях по обеспечению собственной безопасности и сопротивлению жестокому и необоснованному вторжению россии. Канада гарантирует, что будет оказывать поддержку Украине по мере необходимости.

Планируется, что в ходе визита в Оттаву, Джастин Трюдо и Владимир Зеленский проведут встречу, на которой подтвердят поддержку Канады в области военного, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также развития Украины. Стороны также подпишут соглашение, направленное на дальнейшее укрепление экономических связей между двуми странами.

Президент Зеленский также планирует выступить с речью перед парламентом.

После этого лидеры отправятся в Торонто, где встретятся с представителями канадского бизнеса с целью стимулирования инвестиций частного сектора в будущее Украины.

Завершит визит мероприятие с участием украинско-канадской общины.

Офис премьер-министра Трюдо подчеркнул, что Канада будет продолжать поддерживать Украину вместе со своими союзниками и партнерами и усилит экономическое давление на россию до тех пор, пока не будут уважены территориальная целостность и суверенитет Украины. Канада признала важность поддержки Украины в ее стремлении защищать свободу, независимость и демократию.
 