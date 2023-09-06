Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию

12:22 19 августа Киев, Украина

Невозможно не дооценить личный вклад президента Зеленского в обеспечение помощи Украине от иностранных правительств. Так, сегодня, 19 августа, президент Украины прибыл с рабочим визитом в Швецию. Здесь должно состояться несколько важных встреч. Об этом говорится в сообщении главы государства в его Telegram-канале.

Украинский лидер приехал в эту страну вместе с первой леди. В Стокгольме Зеленский проведет встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", - объяснил президент.

По его словам, первоочередной задачей поездки станет усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве.

"Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", - резюмировал Зеленский.

Напомним, во вторник, 15 августа, власти Швеции объявили о предоставлении 13 пакета военной помощи для Украины на общую сумму почти $314 млн.

Ранее стало известно, что Швеция создаст вблизи Украины центры логистики, где будет обслуживаться военная техника.