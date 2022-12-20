Президент Украины в Бахмуте наградил защитников

Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области, встретился с военными и наградил украинских защитников.
СМИ сообщили, что президент Зеленский прибыл в Бахмут. Визит главы государства предварительно не анонсировался.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП подтвердил, чтобы Зеленский побывал в Бахмуте. Гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева сообщила, что Зеленский встретился с военными и наградил украинских защитников. Детали ОП расскажет позже.
Бахмут является самой горячей точкой на линии фронта, которая простирается более чем на 1300 километров.
СМИ сообщили, что президент Зеленский прибыл в Бахмут. Визит главы государства предварительно не анонсировался.
Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии УП подтвердил, чтобы Зеленский побывал в Бахмуте. Гендиректор Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева сообщила, что Зеленский встретился с военными и наградил украинских защитников. Детали ОП расскажет позже.
Бахмут является самой горячей точкой на линии фронта, которая простирается более чем на 1300 километров.
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