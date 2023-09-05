Президент Украины уволил всех военных комиссаров

18:46 11 августа Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 августа, что все областные военные комиссары будут уволены и заменены офицерами, которые прошли фронт. Он сделал это объявление в своем Telegram-канале после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Наши решения следующие - мы увольняем всех областных военных комиссаров. Управлять этой системой должны люди, которые знают, что такое война, и почему цинизм и взяточничество во время войны - это измена. Солдаты, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, могут управлять этой системой комплектования. Генерал Залужный должен реализовать это решение", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, руководители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проверены Службой безопасности Украины (СБУ) перед назначением.

"Каждый военный комиссар, в отношении которого ведется уголовное производство, будет нести полную ответственность", - сказал Зеленский.



Он также отметил, что уволенные военные комиссары и другие должностные лица, имеющие погоны и в отношении которых не выявлено данных о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, должны отправиться на фронт.

"Но я подчеркиваю: армия не является и никогда не будет заменой уголовному наказанию", - сказал Зеленский. "Чиновники, которые перепутали погоны и выгоду, точно будут наказаны".

Он напомнил, что заседание СНБО было посвящено одной теме - результатам проверки военкоматов. Были заслушаны доклады руководителей Государственного бюро расследований (ГБР), СБУ, Министерства внутренних дел (МВД), Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и генерального прокурора.

"В целом уже открыто 112 уголовных дел в отношении должностных лиц военкоматов", - сказал Зеленский. "Выданы 33 подозрения. Областные, городские, районные военные комиссары, сотрудники военных комиссариатов и другие должностные лица. Злоупотребления были совершены во всех областях: Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской и Львовской. Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой - разве что в этом разница. Цинизм везде одинаковый".

Среди злоупотреблений и коррупционных деяний, выявленных в работе руководителей ТЦК, Зеленский назвал незаконное обогащение, легализацию незаконно полученных средств, получение неправомерной выгоды и незаконную переправку военнообязанных через границу.