Президент Украины станет участником заседания Венецианской комиссии

13:21 11 декабря Киев, Украина

Сегодня состоится онлайн-заседание Венецианской комиссии, в котором совместно с президентом Албании примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.

"Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Албании Илир Мета и президент Украины Владимир Зеленский", - сообщает комиссия.

На заседании планируют одобрить следующие ранее выпущенные срочные заключения по полномочиям членов конституционных органов Молдовы, переносу выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, проекту новой Конституции Болгарии.



Также планируется одобрить два заключения о законодательной ситуации касательно антикоррупционных механизмов и реформы Конституционного суда Украины (КС), последовавших после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.