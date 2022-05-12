Президент Украины станет участником заседания Венецианской комиссии

Сегодня состоится онлайн-заседание Венецианской комиссии, в котором совместно с президентом Албании примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.
Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.
На заседании планируют одобрить следующие ранее выпущенные срочные заключения по полномочиям членов конституционных органов Молдовы, переносу выборов по мотивам конституционной реформы в Кыргызстане, проекту новой Конституции Болгарии.
Также планируется одобрить два заключения о законодательной ситуации касательно антикоррупционных механизмов и реформы Конституционного суда Украины (КС), последовавших после постановления КС №13-р/2020 от 27 октября.
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