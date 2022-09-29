Президент Украины созывает срочное заседание СНБО

17:49 29 сентября Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook в четверг, 29 сентября.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня и другие подробности сообщим впоследствии", – написал Никифоров.



Можно предположить, что решение Зеленского связано с ранее объявленными планами страны-агрессора россии. 30 сентября в Москве подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав россии по итогам псевдореферендумов.