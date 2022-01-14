Президент Украины с рабочей поездкой в Полтавской области

Глава государства прибыл в Полтавскую область для ознакомления с проектом стратегии развития региона на период до 2027 года.
Также ожидается, что Президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы "Большое строительство".
Владимир Зеленский, согласно плану поездки, примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавской области на период до 2027 года.
Кроме того, Глава государства, как ожидается, ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии