Президент Украины с рабочей поездкой в Полтавской области

14:35 01 Сентябрь Киев, Украина

Глава государства прибыл в Полтавскую область для ознакомления с проектом стратегии развития региона на период до 2027 года.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Полтавскую область. Глава государства осмотрит отремонтированное здание аэропорта города Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что Президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы "Большое строительство".



Владимир Зеленский, согласно плану поездки, примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавской области на период до 2027 года.



Кроме того, Глава государства, как ожидается, ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".



